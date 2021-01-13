Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

В среду, 13 января, в Вашингтоне состоялось заседание Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США), в ходе которого обсуждалась резолюция об объявлении импичмент президенту Дональду Трампу. Ему было предъявлено одно обвинение — подстрекательство к восстанию. Так авторы документы оценивают выступление Трампа на митинге 6 января в Вашингтоне, после которого тысячи сторонников 45-го президента отправились брать штурмом Капитолий. В ходе захвата здания, где в тот момент проходила совместная сессия обеих палат Конгресса, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Дебаты продолжались более шести часов. Все это время внутри Капитолия дежурили вооруженные солдаты. Члены Конгресса опасались нового штурма.

Палата представителей в итоге большинством голосов (232 против 197) поддержала резолюцию. Причем вместе с демократами проголосовали «за» 10 республиканцев.

Теперь это решение будет передано в Сенат. Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл ранее заявил, что верхняя палата Конгресса сможет рассмотреть вопрос об импичменте не ранее 19 января, то есть накануне инаугурации Джо Байдена.

Демократы в Палате представителей надеются, что Макконнелл, который публично осудил действия Трампа и согласился с тем, что они заслуживают импичмента, все же проведет заседание Сената раньше.

Но даже, если это произойдет, вряд ли сторонники импичмента Трампу смогут набрать необходимые для этого 67 голосов в Сенате. Для этого необходимо, чтобы досрочное отстранение президента от власти поддержали все сенаторы-демократы и еще 17 сенаторов-республиканцев.

Если Сенат не успеет рассмотреть дело об импичменте до 20 января, то, как считают многие известные американские юристы, Конгресс лишится возможности осудить Трампа после того, как тот покинет Белый дом. Об этом сообщает газета The Washington Post. Подобных прецедентов в истории США еще не было. Демократам останется обратиться в Верховный суд США, чтобы тот разрешил Сенату провести такое заседание и голосование после 20 января. При этом они наверняка будут ссылаться на случаи, когда верхняя палата Конгресса рассматривала обвинения против уже сложивших с себя полномочия высокопоставленных государственных деятелей в прошлом. Это случай с бывшим сенатором Уильямом Блаунтом в 1797 году и случай с бывшим военным министром США (так раньше назывался министр обороны) Уильямом Белкнапом в 1876 году. Однако шансы, что Верховный суд разрешит довести процедуру импичмента до конца, практически равны нулю, пишет издание.

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