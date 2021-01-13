Хорватия установила новые правила въезда иностранцев в страну

С 14 января и до конца месяца Хорватия немного упростила въезд в страну иностранцев, в том числе и граждан Украины. Правда, по информации посольства, послабления коснутся лишь тех украинцев, кто приезжает в страну на полдня. Еще одно исключение сделано для волонтеров, едущих с благородной целью: помочь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Гражданам Украины, едущим в Хорватию, необходимо предъявить на границе результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 48 часов до прибытия. Если такого теста нет, придется ближайшие 14 дней провести в режиме изоляции. Есть также вариант, когда через семь дней карантина человек делает платный ПЦР-тест. Если результат будет негативным, самоизоляция больше не потребуется.

От ПЦР-теста при въезде избавлены граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение) и уезжают через 12 часов. Также освобождены от необходимости сдавать ПЦР-тест волонтеры, разбирающие завалы в районе землетрясения. В этом случае поездку необходимо согласовать со Штабом гражданской защиты Хорватии.

Напомним, ранее были ужесточены правила въезда иностранцев в Англию. Это стало ответом на прекращение авиасообщения европейских стран с Великобританией.



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