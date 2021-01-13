«Финны толерантны: если человек едет в транспорте без маски — значит, у него есть на то причина»

При слове Финляндия у многих из нас возникает образ заснеженных лесов, неспешных, скупых на эмоции людей и, конечно, Лапландии — резиденции Санта-Клауса. Галя Сергеева, телерепортер ТСН, два с половиной года назад переехавшая из Киева в Хельсинки, рассказала, что на самом деле Финляндия — это удивительное место с зашкаливающим уровнем счастья, любовью к домашнему уюту, а еще заботой о людях. Даже тех, кто, как она сама и ее дети, не являются гражданами этой страны.

«Труднодоступность врачей тут в порядке вещей. Что бы у тебя ни заболело, принимают только медсестры»

— Галя, поздравляю с близнецами! Вы уже дома?

— Да, здесь в родильном отделении никто никого долго не держит. Три дня — и свободна.

— Условия содержания и цена, наверное, сильно отличаются от украинских?

— Знаешь, своего сына Тему я 12 лет назад рожала в Днепропетровске, в новой больнице — «доброжелательной к ребенку» (так она называлась). И там было здорово: шикарный ремонт, семейная палата с двумя комнатами. А вот старшенькую Ольку рожала в «совковой» больнице. Это, конечно, был кошмар. В Хельсинки условия очень хорошие, но есть свои особенности. Тут все максимально централизовано (финны экономят ресурсы), поэтому женская клиника (она же роддом) одна в городе. В ней есть все, что нужно для мам и малышей. Рожают без врача, только с акушерками. Гинеколог только может подойти, удостовериться, все ли в порядке.

Труднодоступность врачей у финнов в порядке вещей. Что бы у тебя ни заболело — хоть желудок, хоть кости, хоть ухо — принимают только медсестры. Если после беседы и осмотра у них остались вопросы, могут позвать терапевта (как правило, на район всего один врач). И только в крайне серьезных случаях он тебя перенаправит к узкому специалисту. Мы, украинцы, не ценим, что можем свободно попасть к лору, эндокринологу, хирургу…

Ты спрашивала о цене? Медицина тут государственная, за деньги налогоплательщиков. При этом налоги по нашим меркам огромные. И чем выше зарплата, тем выше процент налога государству. Мой муж, например, платит около 40 процентов от зарплаты. Но государство обеспечивает семью всем, чем только возможно. В роддоме ты не платишь за медобслуживание, только за палату. Три дня обошлись нам с мужем в 500 евро. (Есть такое понятие, как своя частичная ответственность, чтобы все не бегали каждый день в абсолютно бесплатную больницу, человек должен хоть что-то заплатить, около 30—40 евро за день либо за посещение. И не имеет значения, это просто УЗИ, визит к врачу или день родов.) А еще УЗИ — 40 евро. Ты имеешь право на три бесплатных исследования за всю беременность, но, поскольку у меня была особенная беременность — близнецы с одной плацентой, я должна была делать УЗИ каждые две недели.

Больше всего запомнилось самое первое. Красивая комната, новейший аппарат, доброжелательная женщина-медработник. «Вот, — говорит она, — видно ручки, ножки, сердечко бьется. О, подождите, а вот же еще один ребенок. Поздравляю!» Мы с мужем и плакали, и смеялись, все не могли поверить… Хотя до этого у меня было предчувствие. Потому что вдруг в 12 недель появился животик. Как так, думаю? На таких сроках не бывает. Может, там двое деток? Оказалось, правда.

Галина с новорожденными близнецами Григорием и Павлом

— Как получилось, что ты переехала жить в Финляндию?

— Еще работая в ТСН, я была здесь в командировке, познакомилась со своим нынешним мужем. Денис очень помогал мне на съемках, много всего организовывал. Он украинец, живет в Хельсинки уже 20 лет — приехал после университета. Мы стали общаться, а потом закрутилось… Любовь.

Я всегда была апологетом того, что надо жить в Украине, работать на благо родной страны. Мне не очень нравились люди, которые уезжали за границу. Поэтому совсем не горела желанием переезжать куда-либо. Это же предательство, думала я. Зачем? У меня же тут дети учатся, любимая работа, я востребована — у моих сюжетов высокие рейтинги. Какая Финляндия?

Но отношения не могут развиваться на расстоянии. Пришлось переезжать в Хельсинки, хотя это решение далось не просто. Так больно читать сообщения хейтеров, что я сбежала, чтобы получить финское гражданство. Да не получала я его и не собираюсь. Муж, кстати, тоже. Это принципиальный вопрос. У нас вид на жительство. И мы, и дети (в том числе близнецы Григорий и Павел) граждане Украины. С мужем дома говорим на украинском языке и считаем себя частью Украины.

— Тема с Олей как восприняли предложение о переезде?

— Вначале не очень хорошо, испугались. Спрашивали, зачем им это все. Мы долго все обсуждали с их папой — благо у меня с первым мужем очень хорошие и доверительные отношения. Пришли к выводу, что, если детям не понравится в Финляндии, они вернутся.

Я вышла замуж за Дениса и буквально сразу получила разрешение на выезд. Мы переехали. Сначала Оля и Тема продолжали учиться в украинской школе онлайн. Потом мы поняли, что это нонсенс и потеря времени. Пошли в местную школу узнать, как к ним попасть. Нас сразу же записали в нужный класс и сказали приходить. Несмотря на то что у нас еще не было всех документов на руках. Помню, меня это поразило — никакой бюрократии, никаких проволочек. Главное — интересы ребенка, чтобы он как можно скорее адаптировался, влился в коллектив и не пропустил учебу.

Первый год после иммиграции дети (независимо от возраста) ходят в подготовительный класс и изучают главным образом финский язык (ну и кое-какие предметы дополнительно, например, математику). Потом уже переходят в обычный класс. У нас не было академразницы. И Оля, и Тема после подготовительного года попали именно в те классы, в которые нужно. Ведь украинские дети начинают ходить в школу на год раньше финских. Вот они их и догнали. Учеба в школе бесплатная. Выдают все, вплоть до тетрадей и карандашей. При этом школа обеспечена на высочайшем уровне. Например, на уроке труда, где Тема изучал шитье, он сшил и принес домой классные футболки для себя и близнецов. У Оли на уроке «домашнее хозяйство» девочек учат готовить. И не кашу и компот, а, например, лососевый суп (продукты тоже закупает школа).

Каждый день дети получают в школе горячий обед. Иногда бывают обеды, приуроченные к праздникам, подают блюда разных народов мира. Уроки музыки в финских школах — это не прослушивание классики и биографии композиторов, а классы, забитые разными музыкальными инструментами, на которых детей реально учат играть. Родительские собрания — это не сидящие за партами мамы и папы, которым вещает классный руководитель, а в конце собирает деньги на шторы. Здесь родители встречаются с каждым педагогом ребенка, и вместе обсуждают его проблемы, успехи, потребности. Такие взрослые дети, как Оля, уже сами разбираются, родителей на собрания не вызывают.

Но дело не только в материальной базе школы. Здесь детям действительно интересно. Все дети школу обожают. Для них пропустить уроки — трагедия. Поэтому даже сейчас, несмотря на пандемию и локдаун, школы работают.

«Зимой рассвет в 10 утра, а в два часа дня уже темно. Но местные жители не унывают, пьют витамин D, едят лосося»

— Расскажи о карантинных мерах в Финляндии. Слышала, маски у вас не обязательны?

— Сейчас правительство кардинально поменяло свое мнение, и маски носить нужно. Раньше глава Минздрава действительно убеждал, что маски неэффективны. А потом выяснилось, что он вводил граждан в заблуждение, пытаясь скрыть, что масок просто не было в наличии. Сейчас людей в масках гораздо больше, чем раньше, но никто за их отсутствие не штрафует, из транспорта не выгоняет. Здесь такое не принято, ведь это нарушение прав человека. Финны толерантны: если человек без маски — значит, у него есть на то причина. Тут очень высок уровень гражданской ответственности и самодисциплины, а еще взаимное уважение. Поэтому социальную дистанцию соблюдают все. Хотя, надо признаться, в Финляндии это делать легко. Тут людей гораздо меньше (сравни 400-тысячный Хельсинки и многомиллионный Киев), а транспорта больше. Автобусы и метро полупустые даже в час пик.

В марте карантинные меры были жесткие, нельзя было покидать свой регион. Сейчас такого нет, но границы для туристов закрыты — пускают только финнов, возвращающихся домой, или людей по рабочим визам. На финских заводах работает много эстонцев, а на фермах — украинцев. Тут живет (они не живут, просто каждый год приезжают на сезон) потрясающая пара из Белой Церкви, муж с женой, которые приезжают на сбор клубники уже много лет. Они вырабатывают какие-то рекордные нормы и потом на вырученные деньги (а это фантастические 10 тысяч евро в сезон) едут отдыхать — каждый год в новую экзотическую страну. О них даже в местных газетах писали.

— Ты в Финляндии продолжаешь работать журналистом?

— После переезда я снимала стримы для телеканала, писала статьи. У меня очень поменялись взгляды на журналистику: финские репортеры очень аккуратны в суждениях, объективны. Никакого манипулирования общественным мнением, никакой грязи. Здесь очень популярны журналистские расследования и разоблачения. Но преступления, о которых они пишут, порой умиляют. Например, вора, который крал дезинфекторы, показывали по всем новостям. Такое вот «преступление века». Или пример из последних скандалов: министр социальной политики оплачивала себе курсы ораторского искусства на бюджетные средства, по 500 евро в час. Когда это стало известно, она вернула в казну все деньги и подала в отставку. Другой политик слишком часто летал на семинары и другие профессиональные мероприятия. Финны не простили такого транжирства государственных средств.

Политики здесь никакие не олигархи, а обычные люди, которые любят свою страну. Как я была поражена, когда перед выборами увидела, что агитлистовки с фотографией кандидата раздает… сам кандидат. И он такой не один — специальных агитаторов тут не принято нанимать.

Но журналистикой я занимаюсь постольку-поскольку. В основном все силы сосредоточила на изучении финского. Сейчас у меня уже уровень B2. Нормально говорю, все понимаю, пишу. Недавно пошла в университет прикладных наук на полугодичные курсы для журналистов-иностранцев. Их цель — интегрировать нас в местное массмедийное пространство, чтобы репортеры-иммигранты не шли работать официантами и уборщиками.

— Язык давался тяжело?

— Поначалу непросто. Но он настолько интересный! Тут, например, нет союзов — все смысловые отношения между синтаксическими единицами прилепляются в конце слова, из-за чего слова становятся огромными. Тут шестнадцать падежей, огромное количество синонимов и понятий, которые не имеют интернациональных аналогов. Например, есть слово kalsarikannit (калсарикяннит). Это глагол, означающий «напиваться дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить». Но учить финский здорово и очень интересно. Языковые курсы есть на каждом шагу, и они почти бесплатные. Шесть недель интенсива стоят всего 50 евро. И главный плюс — ты сразу попадаешь в языковую среду. Базовый уровень elementary тебе может преподавать иностранец (это русско-финские или англо-финские группы), но дальше — только носитель. Дети, в отличие от меня, грамматику учили не так глубоко, но зато быстро адаптировались и освоили разговорную речь. Тема теперь мне даже заявляет, что у меня забавный акцент.

«Мы тут живем, наслаждаясь моментом. Потому что самое главное в жизни финнов — то, что происходит здесь и сейчас», — говорит Галина Сергеева

— А как ты справляешься с зимней темнотой?

— Да, это, конечно, было непривычно. В 10 утра рассвет, а в 2 часа дня уже темно. Но финны не унывают, пьют витамин D, едят лосося, который тут свежий и доступный. Покупают очень много свечек и расставляют на подоконниках. Это создает атмосферу праздника и уюта, тем более что зашторивать окна тут не принято, а высокие заборы и вовсе запрещены. Все живут, как одна большая семья и помогают друг другу. Например, волонтеры вяжут всем новорожденным деткам носочки и шапочки (в придачу к государственным бэби-боксам), просто потому что им хочется сделать приятное. По цепной реакции ты и сам становишься добрее. Атмосфера любви и доброты очень заразительная.

Мы тут живем, как сказочные муми-тролли, наслаждаясь моментом. Ты знаешь, что в финском языке нет будущего времени? Они все говорят в настоящем, просто прибавляя слово «завтра». Потому что самое главное в их жизни — то, что происходит здесь и сейчас. Это то, чему стоит у них поучиться.

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