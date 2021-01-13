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Мир

Папа Римский сделал прививку от коронавируса — ранее от ковида умер его личный врач

17:17 13 января 2021
Папа Римский

Папе Римскому Франциску сделали прививку от коронавируса. О вакцинации 84-летнего понтифика сообщила аргентинская газета Nacion со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что 450 жителям и сотрудникам Ватикана введут американскую вакцину Pfizer\BioNTech на этой неделе. Франциск заявил, что сделать прививку — это «этический долг» каждого. И что без этого человек «играет не только собственной жизнью и здоровьем, но и здоровьем других».

У Франциска, уроженца Аргентины, в молодости была удалена часть легкого — что делает его особенно уязвимым для болезни.

Ранее от осложнений после ковида скончался личный врач Папы Римского — 78-летний Фабрицио Соккорси.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Букингемский дворец нарушил протокол, объявив о вакцинации королевы Елизаветы и принца Филиппа.

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