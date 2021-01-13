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Мир

Блогера Варламова задержали в Южном Судане и заперли с пауками

14:01 13 января 2021
Паук

Российский блогер Илья Варламов, которого вместе с компанией задержали в Южном Судане, показал пауков, вольготно расположившихся в помещении, где их содержат.

«Нашел целое гнездо с пауками! Если не отпустят, буду их дрессировать», — пишет Варламов в своем Telegram и выкладывает фото с насекомыми.

Известно, что Варламов, его супруга Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург были задержаны в аэропорту города Капоэты — они собирались лететь в столицу Южного Судана Джубу.

По словам Варламова, «военные или чекисты местные» обыскали их багаж и нашли пульт от дрона — сам дрон забрали у блогера еще в Уганде. Решив, что туристы запускали дрон, путешественников сняли с самолета и задержали.

Напомним, что недавно в Египте задержали модель Сальму аш-Шими — она устроила фотосессию возле древней ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре под Каиром. Девушку раскритиковали как за «поведение», так и за «бесстыжий» наряд.

Фото со странички Ильи Варламова в соцсетях.

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