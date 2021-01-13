Родственнику королевы Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования

Родственнику британской королевы Елизаветы II грозит тюремное заключение за попытку изнасилования. 19-й граф Стратмор и Кингхор Саймон Боуз-Лайон признал неподобающие действия в отношении своей 26-летней гостьи, чье имя не называется.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в фамильном замке Глэмис в Шотландии, где провела свои детские годы королева-мать (в девичестве Елизавета Боуз-Лайон). 34-летний Саймон давал у себя небольшой прием и разговорился во время ужина с одной из дам. Ночью он постучал к ней в комнату, заверив, что у него важное и срочное дело. Когда девушка открыла дверь, пьяный граф набросился на нее, толкнул на кровать, и, сильно сжав грудь, попытался поцеловать. Он заявил, что хочет заняться с ней сексом и попробовал снять с нее ночную рубашку, но девушка вырвалась.

Саймон прижал ее к стене, схватив за ягодицы. На призывы оставить ее в покое он заявил не указывать, что ему делать в собственном доме. Гостья сопротивлялась. Схватка продолжалась больше 20 минут. Молодой женщине удалось в конце концов выставить Саймона из комнаты. После чего она начала рассылать сообщения с просьбой о помощи остальным гостям в замке и своему бойфренду. Вскоре граф вернулся и снова пытался вломиться в комнату.

Утром пострадавшая уехала из замка. Боуз-Лайон, который к тому времени протрезвел, попытался извиниться перед ней за произошедшее. Однако дама уже подала заявление в полицию.

Аристократ арестован по обвинению в попытке изнасилования. В настоящее время он выпущен на свободу под залог до суда. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Граф заявил, что ему ужасно стыдно за свои действия. Он отметил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но подчеркнул, что это, конечно, не снимает с него ответственности.

Саймон Боуз-Лайон — правнук родного брата Елизаветы Боуз-Лайон. Королеве Елизавете II он приходится отдаленным кузеном.

15-летний Боуз-Лайон вместе с принцами Уильямом и Гарри шел за гробом королева-матери во время похоронной процессии в 2002 году. В 2019 году журнал Tatler назвал его в числе самых завидных холостяков Британии.

Похороны королевы-матери

Замок Глэмис

Фото Daily Mail и Instagram

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