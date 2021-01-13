Президент Армении попал в больницу с новым штаммом коронавируса

Президент Республики Армения Армен Саркисян, у которого обнаружили COVID-19, госпитализирован с новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила его пресс-служба, передает УНН.

Глава государства оказался в больнице с двусторонней пневмонией и высокой температурой.

Саркисян сначала лечился в домашних условиях, но затем ему стало хуже. Он находится в больнице в Великобритании, где с семьей проводил новогодние праздники.

Напомним, о болезни 67-летнего Саркисяна стало известно 5 января. Заразилась также его жена Нуне Саркисян.

Как известно, в середине декабря прошлого года коронавирусную инфекцию обнаружили у президента Франции Эммануэля Макрона — глава государства сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания. Он находился на самоизоляции в Версале в небольшом коттедже, который специально выделили для него.

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