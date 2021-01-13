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Мир

Навальный собрался вернуться в Россию 17 января

10:41 13 января 2021
Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что 17 января он возвращается в РФ.

Об этом он сообщил, разместив в Instagram видеообращение, в котором, в частности, сказал, что «Путин топает ножкой и делает все, чтобы я не вернулся домой», упомянув новое «демонстративно сфабрикованное» уголовное дело в отношении него, а также требование Федеральной службы исполнения наказаний сделать условный срок Навального реальным.

«Они делают все, чтобы испугать меня. Путину осталось повесить над Кремлем огромный плакат: «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся», — язвит Навальный.

Напомним, что российский бизнесмен Евгений Чичваркин, давно покинувший РФ, лично отговаривал Алексея Навального от возвращения в Россию. По его убеждению, политика могут «окончательно ликвидировать».

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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