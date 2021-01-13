В США все же казнили Лизу Монтгомери — после отсрочки введения ей смертельной инъекции

После краткой отсрочки в американском штате Индиана все же казнили Лизу Монтгомери посредством смертельной инъекции. Об этом сообщает New York Post.

Монтгомери стала первой за последние 67 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей.

Казнь откладывалась дважды. Адвокаты утверждали, что их клиентка невменяема.

«Трусливая кровожадность провалившейся администрации сегодня была продемонстрирована в полной мере. Всем, кто участвовал в казни Лизы Монтгомери, должно быть стыдно. Правительство ни перед чем не остановилось в своем рвении убить эту перенесшую травмы и заблуждавшуюся женщину. Казнь Лизы Монтгомери не имеет ничего общего с правосудием», — говорится в заявлении адвоката Келли Генри.

В июле этого года администрация Дональда Трампа возобновила федеральные смертные казни после 17-летнего перерыва. У Лизы был шанс остаться в живых, если бы казнь отложили еще на неделю. Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, выступает против федеральных казней.

В 2004 году Лиза Монтгомери задушила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннет и вырезала из ее матки ребенка, пытаясь выдать за своего. Девочке удалось выжить.

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