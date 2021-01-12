В России священники заказали рождественское цирковое представление со свастикой
Ижевская епархия провела в цирке рождественское мероприятие, в котором присутствовали козлы, советские военные и нацистская символика. Об этом сообщает 360°.
В пресс-службе епархии считают, что представление символизирует победу на фашизмом.
«Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии», — говорится в заявлении.
Представлением заинтересовались правоохранители, прокуратура проводит проверку. Хотя в епархии считают, что закон не нарушали, так как использовали нацистскую символику не в целях пропаганды, а «как часть спектакля».
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