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Мир

Лукашенко уйдет с позором, а у его сына «страшное будущее», — российский журналист

17:27 12 января 2021
Александр Лукашенко

Для Александра Лукашенко уход из политики неминуем, так как он стал смешным. Об этом российский журналист Андрей Караулов заявил изданию «ГОРДОН».

«Он перегрел республику. Он не понял, что он перешел в собственную противоположность. Александр Григорьевич повторил ошибки многих», — заявил Караулов.

По его словам, Лукашенко много сделал для Беларуси, но он «потерял чуйку и перестал быть человеком, стал диктатором». Ошибкой стала расправа с политическими оппонентами.

«Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял, — сказал Караулов. — Я дважды выступал перед выборами и говорил, что он действительно заводы сохранял, не было как у нас. Все правда. Я и сейчас это скажу. Но при этом он оказался абсолютным, глупым, одиноким, безжалостным, как все глупцы, диктатором».

Напомним, Коля Лукашенко высказался об отце как об «очень плохом пациенте».

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