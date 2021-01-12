Умер американский миллиардер с украинскими корнями Шелдон Адельсон: чем он знаменит

В понедельник, 11 января, в возрасте 87 лет от лимфомы скончался американский миллиардер Шелдон Гэри Адельсон. В списке самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes он занимал 28-е место с капиталом 33,5 миллиарда долларов. На протяжении многих лет бизнесмен был крупнейшим спонсором Республиканской партии США. Адельсон сделал большие пожертвования на обе избирательные кампании Дональда Трампа — в 2016 и 2020 годах. Только за последние два года республиканцы получили от него 350 миллионов долларов в виде пожертвований.

Шелдон Адельсон родился 4 августа 1933 года в Бостоне. Родители его матери Сары (девичья фамилия Тонкин) были евреями, эмигрировавшими в США из Украины. Его отец Артур Адельсон приехал в Америку из Литвы. Он тоже был евреем.

Семья жила бедно. Артур работал таксистом, Сара держала маленький магазинчик, в котором продавала пошитые и связанные ею самой вещи. У Шелдона уже в детстве проявилась предпринимательская жилка. В возрасте 12 лет он взял 200 долларов (по тем временам большие деньги) в долг у своего дяди и купил лицензию на торговлю газетами в Бостоне. Бизнес приносил неплохой доход. Дядя поверил в племянника, и, когда Шелдону исполнилось 16, ссудил ему уже 10 тысяч долларов на закупку автоматов по продаже конфет.

Адельсон поступил в Городской колледж Нью-Йорка, но так его и не окончил. Затем он попытался выучиться на судебного репортера, однако и эта затея провалилась. Шелдон ушел служить в армию. Демобилизовавшись, он вернулся к предпринимательской деятельности. Торговал туалетными принадлежностями и жидкостями для очистки обледеневших стекол.

В 60-х занялся чартерным туризмом, и это дело принесло ему миллионы долларов. Однако затем он дважды терял все деньги и снова возвращал их. В 70-х Адельсон рискнул в очередной раз и вложился в разработку программного компьютерного обеспечения. Вместе с партнерами он создал фирму COMDEX.

В 80-х его интересы снова резко изменились. Шелдон переключился на игорный бизнес. В 1988 году купил вместе с партнерами знаменитое казино Sands Hotel and Casino в Лас-Вегасе, одно из излюбленных мест Фрэнка Синатры. Это вложение оказалось самым удачным. Адельсон стал миллиардером и продолжил развивать это направление. Он построил в Лас-Вегасе новое казино — The Venetian. Проект обошелся ему в полтора миллиарда долларов.

Затем интересы игорного магната вышли далеко за пределы США. Он построил несколько отелей с казино в Макао. Закрепившись там, получил лицензию в Сингапуре, где тоже возвел казино Marina Bay Sands. По некоторым данным, этот комплекс обошелся Адельсону в 5,5 миллиарда долларов.

В 2007 году американский бизнесмен начал активно скупать масс-медиа. Ему стали принадлежать несколько газет в Израиле, а также газета Las Vegas Review-Journal.

Адельсон был женат дважды. Его первой женой стала Сандра Адельсон. У нее уже было трое детей, и Шелдон официально усыновил их. В 1988 году супруги развелись. В 1991 году бизнесмен женился на враче Мириам Оксхорн, уроженке Тель-Авива. Для нее это тоже был второй брак. В первом Мириам родила двух дочерей. В браке с Адельсоном на свет появились два сына.

Мириам оказала большое влияние на Шелдона. Женившись на ней, он увлекся политикой и стал поддерживать республиканцев.

Вторая жена миллиардера является известным во всем мире специалистом по лечению от наркотической зависимости. По иронии судьбы, пасынки Адельсона Митчел и Гэри (дети его первой жены) были наркоманами. В 2005 году Митчел скончался от передозировки героином. Шелдон активно выступал против легализации любых наркотиков, включая марихуану.

Фото Getty Images

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