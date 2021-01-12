Великобритания изменила правила въезда иностранцев в Англию: что важно знать

Великобритания, которая с начала января ввела на своей территории полный локдаун, ужесточила правила въезда иностранцев в Англию. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Киеве.

Новые правила начнут действовать с 15 января.

«С 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан перед поездкой. Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта и должен проводиться не ранее чем за три дня до вылета», — говорится в сообщении.

В дипведомстве предупредили, что требование относительно негативного теста на COVID-19 пока касаться только путешественников в Англию. Подробнее о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будет объявлено в ближайшее время.

«Пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Это касается и путешественников из Украины», — уточнили в посольстве.

Между тем, правительство Черногории упростило правила въезда в страну. Так, с 12 января при въезде не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом заявила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает РТРС.

Напомним, в конце декабря британские власти заявили о том, что в Соединенном Королевстве выявлен новый штамм коронавируса, который стремительно распространяется. Из-за этого Евросоюз и другие страны закрыли авиасообщение с Великобританией.

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