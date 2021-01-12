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Волшебно и талантливо: в сети всплыло видео, в котором принцесса Диана играет на фортепиано

15:22 12 января 2021
Принцесса Диана

В сети всплыли архивные кадры, сделанные в 1988 году во время визита в Австралию принца Уэльского Чарльза и его первой жены принцессы Дианы. Эта поездка отражена в телесериале «Корона», который критикуют недовольные фанаты королевской семьи, обвиняя в недостатке достоверности.

Как пишет издание The Mirror, супруги тогда посетили Колледж искусств в Мельбурне. В видео мать принцев Уильяма и Гарри, которой в то время было 26 лет, в присутствии студентов, преподавателей и представителей прессы непринужденно играет концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова, который даже профессиональные музыканты признают довольно сложным для исполнения. Причем обходится даже без нотной записи. Профессор Анри Тузо, который ранее был учителем музыки у Чарльза, а потом переехал в Австралию, в восторге поцеловал леди Ди в щеку.

Принц Чарльз после настойчивых уговоров также взял несколько нот на виолончели. Однако игра Дианы, в очередной раз затмившей мужа, произвела куда большее впечатление на тогдашних слушателей, а также на современных пользователей соцсетей. В комментариях восхищались талантами принцессы, называя ее игру «волшебной».

Диана начала учиться музыке в детстве. Ее бабушка с материнской стороны баронесса Фермой была талантливой пианисткой, обучавшейся в Парижской консерватории в 1920-х годах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей.

Фото Mirror/PA

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