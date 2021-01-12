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Мир

Собаку на столе у Лукашенко сочли оскорблением

14:32 12 января 2021
Александр Лукашенко

Блогер Лена Миро раскритиковала Александра Лукашенко, который во время беседы с журналисткой Наилей Аскер-заде «подал» к столу собаку.

«Посмотрела я тут интервью дружественного диктатора Лукашенко. Хороший дедушка, радушный хозяин. Наилю посадили за стол. Спросили: „Ты мусульманка?“ Позвали тут же собаку и положили ее к еде. Я списываю такое неуважение на незнание мусульманских традиций -- вряд ли Лукашенко в курсе, что в исламе собака -- как свинья у евреев», — пишет Миро в своем блоге и выкладывает фото застолья.

На фото видно, как младший сын Лукашенко Николай поднимает на руки белую собаку, которая оказывается прямо над столом.

Далее Миро обрушивается с критикой на саму журналистку, которая задает «жутко неинтересные вопросы» и показывает своим видом, что ей «вот-вот прилетит подзатыльник».

«Искренне советую Наиле чуть расслабиться -- слушай, зайка, ну не будут же тебя бить на камеру, верно? Расслабив булки, можно также не смотреть преданно в глаза власть имущим. Задать хоть один вопрос, который будет интересен зрителю. Ну, например, в случае с Лукашенко спросить его, когда он уходит на пенсию. Почему позволяет себе бегать с автоматом и с сыном Колей по резиденции? Мало того, что это смешно даже его охране, так и попросту неприлично -- дедушка с автоматом против людей, которые платят ему зарплату!» — пишет блогер.

Напомним, что в интервью Наиле Аскер-заде Лукашенко заявлял, что до сих пор считает президента Украины Владимира Зеленского своим другом, однако подчеркнул, что что после поддержки Киевом белорусской оппозиции «с колена» бы с ним не здоровался.

Фото с сайта президента Беларуси.

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