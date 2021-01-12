Таксист удовлетворил себя во время поездки с клиенткой

В России таксист занимался мастурбацией в ходе поездки с клиенткой, в результате пассажирка готовит заявления в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался», — заявила участница поездки — фотограф из Санкт-Петербурга Мария Дьякова.

По ее словам, инцидент произошел накануне, когда она ехала в аэропорт. Таксист сначала задавал ей личные вопросы, в том числе спрашивал о ее «первом разе». Затем Дьякова заметила, что водитель смотрит не навигатор, а порно на смартфоне. После этого таксист остановил авто и в открытую занялся онанизмом.

В сервисе такси уже заблокировали скандального водителя.

Напомним, ранее в России прогремел секс-скандал с футболистом сборной этой страны Дзюбой.

Фото: pixabay.com

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