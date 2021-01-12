Алиев и Пашинян отказались пожать друг другу руки в Москве

В понедельник, 11 января, в Москве состоялись переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Это была первая после завершения 44-дневной войны встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Вместе с Владимиром Путиным президент Азербайджана и премьер-министр Армении обсудили нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе и то, как выполняются мирные договоренности, содержащиеся в соглашении, подписанном сторонами 9 ноября 2020 года.

Встреча началась с того, что Алиев и Пашинян отказались от традиционного в таких случаях рукопожатия. Переговоры длились около четырех часов. Президент Азербайджана и армянский премьер разошлись в своих оценках итогов вооруженного конфликта.

Алиев настаивает на том, что карабахский конфликт стал историей. Он уверен, что достигнутые между Баку и Ереваном договоренности пересматриваться не будут. Пашинян заявил, что конфликт не исчерпан. Урегулировать его можно будет только после определения статуса Нагорного Карабаха.

Главе правительства Армении сегодня не позавидуешь. Положение Пашиняна на родине весьма шаткое. Хотя он согласился на проведение в 2021 году досрочных парламентских выборов, оппозиция все еще требует его немедленной отставки. Даже поездка премьера в Москву едва не оказалась сорвана. Утром 11 января толпа протестующих перекрыла дорогу в аэропорт Еревана. Кортеж Пашиняна чудом успел проскочить за несколько минут до того, как проезд был заблокирован возмущенной толпой.

Президент Азербайджана прекрасно понимает это. Алиев ведет переговоры с позиции победителя. На встрече в Москве он поднял вопрос о том, что армянские политики и чиновники обязаны согласовывать с Баку каждую свою поездку в Карабах, поскольку эта территория является азербайджанской.

Поводом для этого требования стал недавний приезд в Степанакерт министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна. В ходе видеосовещания с членами правительства Азербайджана 6 января Алиев выразил свое возмущение поступком главы армянского МИД.

«Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные шаги, то Армения пожалеет еще больше», — заявил Алиев. При этом он напомнил, что «железный кулак» остается на месте. Как известно, так называлась военная операция азербайджанской армии по возвращению контроля над Нагорным Карабахом и окружающими районами.

На переговорах в Москве Алиев четко обозначил свою позицию — теперь сообщение между Арменией и Карабахом невозможно в том формате, который использовался до войны. И хотя Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт с Арменией, ближайшие пять лет будет находиться под контролем российских миротворцев, предстоит выработать новый протокол перемещения по этой трассе.

О том, насколько серьезно настроен Алиев, говорит тот факт, что правительство Азербайджана активно занимается восстановлением территорий, которые уже перешли под контроль Баку. В Зангелан и Шушу в больших количествах завозятся строительные материалы. Шушу Алиев хочет в максимально короткие сроки превратить в новую культурную столицу Азербайджана. В республике полным ходом идет анкетирование бежавших в начале 90-х из Карабаха людей. Их опрашивают на предмет готовности вернуться в родные края. А жилье, которое этим беженцам было выделено в Баку и других городах республики, после их возвращения в Карабах правительство намерено отдать семьям погибших в 44-дневной войне военнослужащих.

Практическим итогом московской встречи стала договоренность сформировать рабочую группу из вице-премьеров трех правительств, которые должны будут разработать пошаговую программу развития Карабаха. Детальный план ожидается от них не позднее 1 марта. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам обмена пленными, который все еще не завершен, и определению новых границ между Азербайджаном и Арменией. С этим тесно связана проблема разблокировки транспортных узлов.

Добиться согласия Алиева и Пашиняна по данному вопросу пока не удалось. Президент Азербайджана настаивает на том, что его страна должна получить через территорию Армении прямой транспортный коридор на Нахичевань, а через нее — на Турцию. Взамен он предлагает Армении прямое железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Предложения Алиева проработает теперь рабочая группа из трех вице-премьеров.

Фото Getty Images

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