Надпись «Трамп» нацарапали на спине ламантина

В Америке неизвестные нацарапали на спине американского ламантина слово «Трамп» — животное с такой надписью обнаружили в одной из рек Флориды.

Об этом сообщает «Daily Storm» со ссылкой на «The Citrus County Chronicle».

Ламантины — род больших водных млекопитающих монотипного семейства Trichechidae, отряд сирен. Эти травоядные животные обитают на мелководье и питаются водной растительностью. Относятся к вымирающим видам.

В Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США отметили, что млекопитающее серьезно не пострадало — чтобы нанести на него буквы, неизвестные лишь соскоблили со спины водоросли.

Однако этих людей продолжают разыскивать — издевательство над ламантинами считается преступлением и наказывается штрафом в 50 тысяч долларов, а также лишением свободы на срок до года.

Ранее сообщалось, что в Смитсоновском национальном зоопарке Вашингтона большая панда по кличке Мэй Сянь родила детеныша — она стала второй в мире гигантской пандой, принесшей потомство.

Фото из Википедии.

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter