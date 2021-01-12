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Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за инаугурации Байдена

11:11 12 января 2021
Дональд и Иванка Трамп

Старшая дочь и советник Дональда Трампа поссорилась с отцом из-за предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Действующий глава державы публично объявил, что не собирается являться на церемонию, так как результаты выборов считает сфальсифицированными в пользу его соперника. Однако, как пишет Daily Mail, 39-летняя Иванка Трамп намерена пойти против отцовской воли и посетить 20 января инаугурацию Байдена.

Как заявил инсайдер в Белом доме, Иванка считает, что это будет выглядеть достойно и поможет спасти ее «политическую карьеру» и репутацию.

Дональд Трамп воспринял решение дочери в штыки и назвал его «худшим из всех, что она могла сделать». Он считает оскорблением со стороны Иванки то, что она хочет примкнуть к «мошенникам, которые пытаются его свалить». И придерживается мнения, что его семья должна выступать единым фронтом.

Ранее Иванка вызвала возмущение в сети, назвав «патриотами» сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января. Хотя и призвала воздержаться от насилия.

Предыдущим уходящим президентом США, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника, был Эндрю Джонсон в 1869 году. Он же был первым американским президентом, против которого было возбуждено дело об импичменте.

Ранее стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне в связи с приближающейся инаугурацией.

Фото Twitter/Instagram

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