Впервые в истории состояние одного человека превысило 200 млрд долларов

В понедельник, 11 января, американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье личное состояние превысило 200 миллиардов долларов. После очередного скачка котировок акций компании Tesla капитал мистера Маска достиг 206 миллиардов долларов.

Однако уже 12 января цена акций снизилась, и, как указывает агентство Bloomberg, размер богатства Маска опустился до отметки 194 миллиарда долларов. При этом он сохранил лидерство в рейтинге самых богатых людей в мире. Второе место занимает глава компании Amazon Джефф Безос (183 миллиарда долларов). На третьем месте находится Билл Гейтс (133 миллиарда долларов).

Журнал Forbes приводит другие данные. Эксперты издания утверждают, что по состоянию на 12 января Безос вернул себе первое место в рейтинге (182,1 миллиарда долларов). Маск опустился на второе место (176,2 миллиарда долларов). Гейтс и вовсе оказался четвертым (121,4 миллиарда долларов). А на третье место поднялся француз Бернар Арно (154,4 миллиарда долларов).

Маска, похоже, все эти «качели» волнуют мало. Куда больше Илон обеспокоен реализацией собственного плана по отправке первой пилотируемой экспедиции на Марс. Он объявил о планах распродать все свое имущество ради заселения Красной планеты. Илон заявил, что строительство обитаемой станции на Марсе потребует значительных вложений. И он намерен продемонстрировать всем, насколько решительно настроен осуществить этот замысел. «У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний», — уточнил Маск. Он собирается продать всю свою недвижимость и ночевать в офисе.

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