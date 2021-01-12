Байден стал первым политиком, получившим вторую дозу прививки против коронавируса

В понедельник, 11 января, избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу прививки против коронавируса. Об этом сообщает американский телеканал ABC News. Напомним, первый укол был сделан Байдену 21 декабря в больнице Christiana Care Wilmington в штате Делавэр. Телеканал предполагает, что избранный президент стал первым американским политиком, завершившим личную процедуру вакцинации против COVID-19. Он привился препаратом от Pfizer/BioNTech.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в США одобрено массовое применение еще одной вакцины. Ее разработала американская компания Moderna. Вечером 11 января она официально заявила, что две дозы ее препарата обеспечивают организму иммунную защиту от заражения коронавирусом как минимум на протяжении года. В 2021 году Moderna собирается поставить на рынок от 600 миллионов до 1 миллиарда доз своей вакцины. Ее использование одобрено уже не только в США, но и странах Евросоюза, а также в Великобритании.

Британия первой в мире запустила кампанию массовой вакцинации в начале декабря, используя тогда вакцину Pfizer/BioNTech. Затем власти выдали разрешение так называемой оксфордской вакцине, разработанной совместно учеными Оксфордского университета и компанией AstraZeneca. Вакцина от Moderna получила разрешение третьей.

Однако эпидемическая ситуация в стране за последний месяц стремительно ухудшается. Это связано с распространением нового штамма коронавируса, который в мире так и называют — британский штамм. В Великобритании выросла смертность от COVID-19. Последнюю неделю ежесуточно вирус забирает более 900 жизней!

Правительство Бориса Джонсона обещает на этой неделе довести число вакцинируемых до 200 тысяч в день. А пока в разных частях Соединенного Королевства действует жесткий локдаун. Въезд в Англию с 15 января станет возможным лишь при наличии негативного теста на коронавирус, который был сделан не раньше, чем за 72 часа до выезда из пункта отправления. Наличие этого теста должны будут контролировать у пассажира перед отправлением сотрудники авиакомпаний, железной дороги или морского транспорта.

При этом даже при наличии негативного теста все путешественники, приезжающие в Англию из-за рубежа, обязаны будут 10 дней провести на карантине. Как сообщило Министерство транспорта в Лондоне, эти правила будут распространяться и на подданных Великобритании. Исключения будут действовать только для детей в возрасте до 10 лет и путешественников, въезжающих в Англию из других частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Британцам с позитивным тестом на коронавирус во въезде на родину будет отказано.

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