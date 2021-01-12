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Светская львица-миллионерша погибла, выбросившись из окна голой с пятимесячным ребенком на руках

9:39 12 января 2021
Луо Лили

Американо-китайская светская львица, миллионерша и бизнес-леди Луо Лили покончила с собой, выбросившись из окна своего пентхауса в Гонконге. Как сообщает Daily Mail, 34-летняя женщина была обнаженной и держала на руках свою пятимесячную дочь. Девочка также погибла.

Предполагают, что причиной самоубийства стала послеродовая депрессия, от которой Лили, мать-одиночка, так и не сумела оправиться. Хотя незадолго до смерти она называла дочку «Божьим даром» и писала в Instagram, что ребенок придал ее существованию новый смысл, и что она благодарна за то, что он появился в ее жизни.

Предсмертной записки не обнаружили. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

Луо Лили была знакома со многими знаменитостями -в том числе певицей Ритой Орой и бывшим Госсекретарем и первой леди США Хиллари Клинтон.

Луо — единственная дочь китайской миллионерши Луо Лин, занимающейся строительством и продажей недвижимости. С юных лет она привыкла к роскошному и экстравагантному образу жизни. Образование она получила в Австралии и в США. Сначала Лили состояла переводчицей при своей матери. А потом сама занялась бизнесом, основав в 2014 году собственную успешную компанию.

Луо Лили и Хиллари Клинтон

Луо Лили и Рита Ора

Фото Instagram

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