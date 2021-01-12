Из принца в комика: Гарри и Меган Маркл шокировали дворец решением запустить комедийное телешоу

Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, которые собираются вернуться в Великобританию по личному приглашению королевы Елизаветы, намереваются запустить собственное комедийное телешоу. Герцог и герцогиня Сассекские, которые ранее заключили контракты с Netflix и Spotify, продолжают строить свою медиа-империю. Ранее внук королевы Елизаветы и его жена уже создали подкаст Archewell Audio, дебют которого, впрочем, оказался не столь успешным, как они на это рассчитывали — несмотря на то, что привлекли к записи своего полуторагодовалого сына Арчи. Торговую марку Archewell Audio супруги в настоящее время регистрируют в США.

Теперь же, как пишет издание The Sun, Гарри и Меган решили учредить еще и собственную продюсерскую компанию, что позволит супругам получить больше творческой свободы.

В настоящее время Гарри и Меган ожидают решения по регистрации торговой марки Archewell Productions. Они подали документы в патентное бюро Великобритании. Среди прочего в бумагах указаны права на создание художественных и документальных фильмов, телешоу и видео.

Пока неизвестно, собираются ли они выступить лишь продюсерами предполагаемого будущего комедийного шоу, или же станут его ведущими и активными участниками. Скорее всего Меган, как бывшая профессиональная актриса, вряд ли останется за кадром.

По информации инсайдеров самостоятельные инициативы Сассексов беспокоят Букингемский дворец, который опасается коммерциализация монархии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей.



Фото Twitter Royal Family

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