28.06 / 28.35 33.93 / 34.46
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из принца в комика: Гарри и Меган Маркл шокировали дворец решением запустить комедийное телешоу

9:11 12 января 2021
Меган Маркл и принц Гарри

Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, которые собираются вернуться в Великобританию по личному приглашению королевы Елизаветы, намереваются запустить собственное комедийное телешоу. Герцог и герцогиня Сассекские, которые ранее заключили контракты с Netflix и Spotify, продолжают строить свою медиа-империю. Ранее внук королевы Елизаветы и его жена уже создали подкаст Archewell Audio, дебют которого, впрочем, оказался не столь успешным, как они на это рассчитывали — несмотря на то, что привлекли к записи своего полуторагодовалого сына Арчи. Торговую марку Archewell Audio супруги в настоящее время регистрируют в США.

Теперь же, как пишет издание The Sun, Гарри и Меган решили учредить еще и собственную продюсерскую компанию, что позволит супругам получить больше творческой свободы.

В настоящее время Гарри и Меган ожидают решения по регистрации торговой марки Archewell Productions. Они подали документы в патентное бюро Великобритании. Среди прочего в бумагах указаны права на создание художественных и документальных фильмов, телешоу и видео.

Пока неизвестно, собираются ли они выступить лишь продюсерами предполагаемого будущего комедийного шоу, или же станут его ведущими и активными участниками. Скорее всего Меган, как бывшая профессиональная актриса, вряд ли останется за кадром.

По информации инсайдеров самостоятельные инициативы Сассексов беспокоят Букингемский дворец, который опасается коммерциализация монархии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей.

Фото Twitter Royal Family

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Луо Лили

Светская львица-миллионерша погибла, выбросившись из окна голой с пятимесячным ребенком на руках

Запах

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер