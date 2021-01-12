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Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне

8:24 12 января 2021
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с назначенной на 20 января инаугурацией избранного президента США Джо Байдена и продлится до 24 января.

О таких мерах попросила Белый дом мэр американской столицы Мюриэл Баузер, которая стремится обеспечить порядок в городе. Как сообщает CNN, Баузер также призвала американцев воздержаться от посещений Вашингтона в период подготовки и непосредственно самой инаугурации.

Выступая на пресс-конференции, Баузер подчеркнула, что опасается дальнейшего насилия и беспокоится за демократию, поскольку «у нас в стране есть экстремальные группировки, которые вооружены и опасны». «Трампизм не умрет 20 января», — сказала она.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий в попытке помешать утверждению результатов президентских выборов, которые они безосновательно считают сфальсифицированными. В результате погибли пять человек.

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