Впервые в истории США Конгресс пытается повторно отстранить от власти действующего президента

Утром 11 января Палата представителей Конгресса США обратилась к вице-президенту страны Майку Пенсу с призывом привести в действие 25-ю поправку к конституции, которая позволит объявить Дональда Трампа неспособным выполнять обязанности главы государства. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у Пенса есть ровно сутки на раздумье.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер запросил о единогласном одобрении соответствующей резолюции. Пелоси подчеркнула, что, если конгрессмены не поддержат это решение единодушно, 12 января состоится голосование по данному документу, и он будет принят большинством голосов. В проекте резолюции Палата представителей обвиняет президента Трампа в «подстрекательстве к восстанию».

25-я поправка позволяет отстранить действующего главу государства от власти. К исполнению обязанностей президента в этом случае немедленно приступает вице-президент. На этом демократы не собираются успокаиваться. Следующим шагом станет немедленное начало Палатой представителей процедуры импичмента в отношении Трампа. «Чтобы защитить нашу конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что этот президент представляет для них непосредственную угрозу», — заявила Пелоси.

Это первый случай в истории США, когда конгрессмены пытаются отстранить действующего президента от власти вторично. Первый импичмент Трампа, инициированный демократами после так называемого «Украинагейта» потерпел неудачу в 2019 году. Нынешние обвинения, выдвинутые Палатой представителей против Трампа, куда более тяжкие. Кроме подстрекательства к восстанию ему вменяют создание угрозы для национальной безопасности и конституции США. Основанием для этого стали события, произошедшие 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа после организованного им митинга взяли штурмом Капитолий, где проходила совместная сессия Палаты представителей и Сената. Напомним, в результате погибли пять человек, в том числе полицейский.

Тем временем ФБР предупреждает, что отстранение Трампа от власти по инициативе Конгресса может привести к бунту. Об этом написал в Twitter журналист телеканала ABC News Аарон Катерски.

По его словам, ФБР располагает информацией о том, что большая группа вооруженных людей планирует прибыть в Вашингтон 16 января, если Трампа таки досрочно сместят с поста президента. «Произойдет огромное восстание», — написал Катерски.

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