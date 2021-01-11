Жена Илона Маска призналась, что заболела коронавирусом и получает от этого удовольствие

Супруга миллиардера Илона Маска и мать его шестого ребенка канадская певица Граймс заразилась коронавирусом. Об этом она сама сообщила в Instagram.

«Наконец-то заболела коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой», — написала она.

При этом Граймс не уточнила, успел ли заразиться и ее 8-месячный сын, которого любящие родители наградили необычным именем X Æ A-Xii.

Известно, что сам Маск, который в начале 2021 года официально стал самым богатым человеком мира, переболел раньше.

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