«Судебное преследование генерала Назарова может праздновать только Россия»: авторитетные военные, эксперты и дипломаты США обратились к властям Украины с заявлением

11 января на пресс-конференции в Вашингтоне обнародовано совместное заявление очень авторитетных военных, экспертов и дипломатов о деле генерала Назарова (которого обвиняют служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям), адресованное президенту Украины, парламенту, Верховному Суду и Совету национальной безопасности и обороны.

Текст называется «Заявление беспокойства относительно гражданской криминализации решений боевого командира и его влияние на безопасность и западную поддержку Украины». Приводим его полностью.

«11 декабря 2020 года Апелляционной суд провел судебное разбирательство и оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору в отставке Виктору Назарову, исполнявшему обязанности начальника штаба Антитеррористической операции на Донбассе, который обвинялся в халатности в связи со сбитым российскими войсками 17 июня 2014 года украинским транспортным самолетом Ил-76 и гибелью 9 членов экипажа и 40 десантников.

Сразу после этого последовали два ответа (проведенные одновременно и отдельно друг от друга), где была выражена серьезная обеспокоенность по поводу последствий этого решения для безопасности Украины. 19 декабря 2020 года более ста украинских старших офицеров и проверенных боевых командиров поставили свои подписи и карьеру на кон, написав открытое заявление руководству страны, предупреждая, что гражданское преследование и заключение под стражу генерала Назарова несет угрозу национальной безопасности Украины.

20 декабря два американца, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес и доктор Филипп Карбер, имеющие обширный опыт и непосредственное понимание семилетней обороны Украины от российской агрессии и нынешнее состояние Вооруженных Сил Украины, произвели подробное рассмотрение дела. Их независимые выводы, опубликованные в газете The Kyiv Post 22 декабря, указали на опасные последствия для национальной безопасности Украины разбирательства против генерала Назарова.

23 декабря Верховный Суд Украины вынес решение о приостановлении содержания Назарова в СИЗО, а президент Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных Сил Украины генерал-полковнику Руслану Хомчаку «изучить боевой опыт трагедии». Это примечательно, но даже если Виктор Назаров в конечном итоге будет реабилитирован, структурные проблемы, которые возникают как следствие гражданской криминализации решений боевых командиров, остаются. Более того, Генеральная прокуратура в последние недели возбудила несколько аналогичных дел по обвинению вышестоящих командиров в ответственности за военные потери.

Мы опасаемся, что продолжающаяся практика ошибок гражданских прокуроров и судей, которые не имеют опыта и знаний для оценки требований при принятии решений на поле боя, подрывает украинскую безопасность. Ни США, ни другие западные государства, военно поддерживающие Украину, никогда не позволят обращаться с их командирами так же, как с генералом Назаровым. В то время, когда Россия продолжает войну на Донбассе, Украина должна поощрять приверженность и верность, боевой дух и инициативу своих военнослужащих. Судебное преследование генерала Назарова имеет прямо противоположный эффект.

Как отмечается в докладе Ходжеса/Карбера, Украине не следует наказывать военачальников за «жесткие решения в условиях высокой неопределенности и сложных обстоятельств». Этот очень негативный месседж подрывает украинских военных офицеров и может повлиять на то, как другие страны оценивают украинских военных при принятии решения о военной поддержке Украины.

Мы предлагаем, чтобы Офис президента, парламент, Верховный суд и Совет национальной безопасности и обороны:

— обеспечили тщательное рассмотрение этого вопроса на самом высоком уровне, максимально учитывая глубокую озабоченность очень многих высокопоставленных и опытных боевых командиров Украины и, учитывая заявление Украины о будущем членстве в НАТО, пересмотренное в свете западной практики;

— отменили решение 2010 года о переносе уголовной ответственности в отношении военнослужащих с Министерства обороны Украины в Генеральную прокуратуру по вопросам, связанным с решениями, принятыми в боевых условиях или иным образом во время войны. Это дела, которые следует рассматривать в военном трибунале, с участием жюри из опытных военнослужащих;

— оставили генерала Назарова на свободе и приостановили любые другие меры против него до завершения пересмотра на самом высоком уровне обращения с военнослужащими и практики гражданских вердиктов в их отношении.

Судебное преследование генерала Назарова в Украине и криминализация решений боевого командира — это то, чему может радоваться и что может праздновать только Россия".

Заявление подписали 16 человек — «каждый из которых имеет большой профессиональный опыт и твердую приверженность Украине»:

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики;

Филип Бридлав, генерал Военно-воздушных Сил США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, заслуженный профессор Школы международных отношений Сэма Нанн (Технологический университет Джорджии);

Уэсли Кларк, генерал Сухопутных войск США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, кандидат в президенты от Демократической партии в 2004 году;

Мелинда Харинг, старший научный сотрудник Евразийского центра Института исследований внешней политики и заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета;

Джон Хербст, бывший посол США в Украине и Узбекистане;

Бен Ходжес, генерал-лейтенант Сухопутных войск США в отставке, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе, сотрудник кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики;

Глен Ховард, президент Фонда Джеймстауна;

Роберт Дженсен, бывший дипломат США;

доктор Филипп Карбер, президент фонда Potomac Foundation, бывший стратегический советник Министерства обороны США;

Дэвид Крамер, бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда;

Роберт МакКоннелл, бывший помощник генерального прокурора, директор по внешним связям сети «Друзья Украины» (FOUN);

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине;

Герман Пирчнер-младший, президент Американского совета по внешней политике;

Роман Попадюк, бывший посол США в Украине;

Виктор Рудь, председатель комитета по иностранным делам Украинско-американской ассоциации юристов;

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине;

Александр Вершбоу, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО, заслуженный научный сотрудник Атлантического совета.

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