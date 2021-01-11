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Основателя "Ералаша" Бориса Грачевского вывели из искусственной комы

17:45 11 января 2021
Борис Грачевский

71-летний российский режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который в апреле в четвертый раз стал отцом, вышел из искусственной комы. Об этом сайту Teleprogramma сообщил друг — актер и телеведущий Владимир Долинский.

По его информации, 10 января он сумел сесть.

«Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния. Он уже сидел вчера. Слава Богу, состояние стабилизировалось», — сказал Долинский, сославшись на супругу Грачевского, Екатерину Белоцерковскую.

Об инфицировании Грачевского COVID-19 стало известно 21 декабря 2020 года. Сам режиссер опубликовал в соцсети «автопортрет» в кислородной маске. После этого стало известно, что его легкие поражены на 75% и мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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