Миллиардер Брэнсон не смог спасти заболевшую коронавирусом мать

Знаменитый британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил в соцсети Twitter о смерти своей матери Евы. Бывшая балерина и стюардесса умерла, проиграв битву с коронавирусом, которым заразилась три недели назад. Еве Брэнсон (в девичестве Хантли Флиндт) было 96 лет.

Im sorry to share that, sadly like a lot of peoples mums and dads right now in these days of Covid, my mum Eve has also passed away. Rather than mourn her loss, I wanted to celebrate her wonderful life & the joy she brought to so many https://t.co/i7rHAnBtBD pic.twitter.com/iDGASlAS0M — Richard Branson (@richardbranson) January 11, 2021

70-летний сэр Ричард всегда говорил, что мама была его вдохновительницей, и что своей карьерой он во многом обязан ей. Именно она дала ему некогда сто фунтов в качестве стартового капитала, которые положили начало его будущей империи, оцениваемой ныне почти в пять миллиардов долларов. Как рассказывал бизнесмен, в конце 1960-х годов Ева нашла на улице ожерелье и сдала его в полицию. Поскольку в течение трех месяцев хозяйка украшения не объявилась, полицейские сказали миссис Брэнсон, что она может оставить его себе. Тогда она продала это ювелирное изделие за 100 фунтов стерлингов и отдала деньги сыну.

Отец Ричарда умер в 2011 году. После его смерти у Евы были кавалеры — некоторые на 40 лет моложе ее. Ева Брэнсон говорила, что ей удается сохранять бодрость и моложавость благодаря коктейлю с водкой и паре-тройке рюмок виски.

У нее остались трое детей, 11 внуков и десять правнуков.

Ричард Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля.

Эксцентричный миллиардер также известен своей любовью к приключениям. Он установил ряд мировых рекордов. Он пересек на воздушном шаре Атлантику и Тихий океан, установил рекорд самого быстрого пересечения Ла-Манша на автомобилях-амфибиях.

Ева в молодости работала стюардессой

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