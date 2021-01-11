10-летний ребенок упал на рельсы метро перед самым поездом и чудом уцелел: момент ЧП попал на видео
В московском метро 11 января произошло настоящее чудо — 10-летний ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская», но не растерялся и быстро забрался в нишу контактного рельса.
Чудо совершил и машинист поезда — он затормозил, отключил рельсы и вместе с сотрудником полиции достал ребенка.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.
Выжившего мальчика уже осмотрели врачи, оказалось, что он не пострадал.
Напомним, в сентябре в киевском метро погиб «зацепер», который залез на крышу поезда. Когда тот поехал, парень упал и скончался от травм. Он был опознан как житель Ужгорода.
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