В персональной охране премьер-министра Центральноафриканской Республики Фирмена Нгребады заметили военспецов из РФ. Об этом украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале.

Опубликованы фото российский военных специалистов, охраняющих премьера африканской страны.

Цаплиенко отмечает, что эти сотрудники, вероятно, из ЧВК Вагнера.

Ранее сообщалось, что писатель-боевик из РФ Захар Прилепин рассекретил нескольких боевиков ЧВК Вагнера, которые были задержаны в Беларуси. Оказывается, они воевали на Донбассе в составе военизированного формирования, главарем которого был Прилепин.

Напоминаем, установлен наемник ЧВК Вагнера, который в мае 2014 года сбил на Донбассе вертолет с украинскими десантниками, при этом погибли 14 человек, в том числе генерал Сергей Кульчицкий. За это преступление боевика наградили «железным крестом».

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