28.17 / 28.41 34.15 / 34.65
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Полицейский покончил с собой три дня спустя после штурма Капитолия

12:44 11 января 2021
Говард Либенгуд

Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд покончил с собой три дня спустя после штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщают американские СМИ. Руководство полиции подтвердило факт смерти, но не назвало причину.

Как пишет издание Daily News, Либенгуд, который принимал участие в наведении порядка во время бунта сторонников Трампа, работал в полиции Капитолия с 2005 года. А в 1980-х годах там работал его отец. В их обязанности входило следить за безопасностью в Сенате.

Неизвестно, связано ли самоубийство с произошедшими событиями.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего полицейского Брайана Сикника, который получил травмы во время беспорядков. Во время штурма скончались еще четверо американцев.

6 января толпа единомышленников Трампа ворвалась в Капитолий, пытаясь не допустить утверждения результатов президентских выборов, которые Трамп считает сфальсифицированными.

Фото Facebook

614

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Михаила Добкина шиканула в Эмиратах

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

Кристина Асмус

«Да не тебя он любит, балда»: Миро унизила «бросившую Харламова» Асмус

Принцы Уильям и Гарри с Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер