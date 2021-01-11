Полицейский покончил с собой три дня спустя после штурма Капитолия

Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд покончил с собой три дня спустя после штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщают американские СМИ. Руководство полиции подтвердило факт смерти, но не назвало причину.

Как пишет издание Daily News, Либенгуд, который принимал участие в наведении порядка во время бунта сторонников Трампа, работал в полиции Капитолия с 2005 года. А в 1980-х годах там работал его отец. В их обязанности входило следить за безопасностью в Сенате.

Неизвестно, связано ли самоубийство с произошедшими событиями.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего полицейского Брайана Сикника, который получил травмы во время беспорядков. Во время штурма скончались еще четверо американцев.

6 января толпа единомышленников Трампа ворвалась в Капитолий, пытаясь не допустить утверждения результатов президентских выборов, которые Трамп считает сфальсифицированными.

Фото Facebook

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