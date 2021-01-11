Принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей

Королевский эксперт и биограф Роберт Лейси в своей новой книге «Битва братьев» пишет, что британские принцы Уильям и Гарри извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей — принца Чарльза и принцессы Дианы. Принц Уэльский и его супруга, поженившиеся в 1981 году, не были счастливы вместе. С 1992 года они официально жили раздельно, а в 1996-м окончательно развелись.

Как пишет газета The Sun со ссылкой на Лейси, Уильям, наблюдая за отношениями отца и матери и переживая вместе с ними трудные времена, усвоил, что на первом месте для него, как для будущего короля, должен стоять долг. Именно поэтому он сделал предложение своей будущей жене Кейт Миддлтон, с которой познакомился еще студентом университета, лишь спустя девять лет после знакомства, желая убедиться, что она подходит для королевской «работы».

В то же время его младший брат Гарри, сделав совершенно иной вывод, на первое место поставил любовь, видя последствия брака своих родителей, которые поженились, не столько руководствуясь чувством, сколько по договоренности.

Гарри предложил руку и сердце американской актрисе Меган Маркл через неполных полтора года после их первого свидания в июле 2016 года. Причем это время они виделись урывками: Меган снималась в Канаде, а Гарри большую часть времени оставался в Британии. Время от времени он навещал Меган, а она прилетала к нему в Лондон. О своей помолвке пара официально сообщила в ноябре 27 ноября 2017. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

«На примере братьев мы видим столкновение этих вечных принципов — любовь против долга», — говорится в книге. При этом братья не понимали друг друга. Уильям предупреждал Гарри, чтобы тот не торопился с женитьбой. А Гарри обидели сомнения брата, что повлекло за собой вражду между семьями Кембриджей и Сассексов.

Гарри и Уильям с родителями

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри.

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Фото РА

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