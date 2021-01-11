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Мир

Однофамилец главного военного соратника Путина пожаловался на дискриминацию в армии

9:57 11 января 2021
Путин

Однофамильцы ближайшего соратника российского президента Владимира Путина — министра обороны РФ Сергея Шойгу — пожаловались на дискриминацию в армии.

Как сообщает «Тайга.Инфо», один из военнослужащих-срочников из Тувы по фамилии Шойгу, проходящий службу в Ростове, пожаловался на дискриминацию его и других призывников из республики по национальному признаку.

Сообщается, что он записал видеообращение, в котором заявил, что пятерых солдат «третирует командование» и из-за национальности, и из-за того, что они «носят имя Шойгу».

Местные власти заявили, что правительство республики «работает по обращению земляка» и намерено выяснить «объективность ситуации».

Напомним, что украинский политик Геннадий Москаль заявил, что режим Путина «рано или поздно упадет», а хозяина Кремля может заменить министр обороны Сергей Шойгу, который не будет лучше действующего президента РФ.

Фото — скриншот (видео с сайта президента РФ).

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