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16-летний сын Лукашенко кое-что приготовил «даме сердца»

9:53 11 января 2021
николай лукашенко

16-летний сын Александра Лукашенко пока еще не встретил свою даму сердца, но планирует покорить избранницу мастерской игрой на фортепиано. Об этом Николай Лукашенко рассказал в программе «Действующие лица» на росТВ.

Кроме хоккея и биатлона, Коля Лукашенко увлекается классической музыкой, и особенно любит творчество Сергея Рахманинова. На вопрос ведущей, будет ли Николай исполнять симфонии Рахманинова для любимой девушки, юноша ответил уклончиво: «Для дамы сердца есть другой репертуар, с более романтической направленностью». «Это еще надо найти такую даму, чтобы Рахманинова любила», — согласился с сыном Лукашенко-старший.

Напомним, ранее психолог Рамиль Гарифуллин высказал мнение, что Лукашенко-младший вырос в «тепличных» условиях, а потому у юноши будут трудности с социализацией и в налаживании отношений со сверстниками.

Фото nikolay. lukashenko/Instagram

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