Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию на семейное торжество

Меган Маркл и принц Гарри, которые еще в ноябре 2019 года покинули Великобританию, переехав сначала в Канаду, а затем и в США, собираются вернуться на родину герцога Сассекского и воссоединиться с его родными на будущем семейном торжестве.

Как пишет газета The Times, королева Елизавета II прислала своему внуку и его жене приглашение на официальное празднование ее дня рождения, которое состоится 12 июня. Ее Величеству исполняется 95 лет 21 апреля, но по традиции все формальные мероприятия в июне, когда в стране устанавливается хорошая погода. В частности, устраивается торжественный парад Trooping the Colour (Вынос знамени), на котором появляются все члены королевской семьи.

Обычно королева и ее родственники принимают участие в процессии карет, а потом наблюдают с дворцового балкона за пролетом авиации. В прошлом году из-за пандемии коронавируса состоялась лишь «мини-версия» парада, которая прошла в Виндзорском замке. Публику на него не допустили, однако телерадиокомпания Би-би-си вела онлайн-трансляцию с этого закрытого события. Из всех членов семьи на параде присутствовала одна лишь венценосная именинница.

В этом году королева надеется, что празднества удастся провести более масштабно — пусть и с соблюдением необходимых мер безопасности. К тому времени Елизавета собирается вернуться в Лондон из Виндзорского замка, где сейчас она находится на самоизоляции вместе со своим мужем принцем Филиппом. Здесь, как сообщалось ранее, супругам сделали прививки от коронавируса.

Меган и Гарри совершили свой последний выход в качестве высокопоставленных членов королевской семьи в марте 2020 года, посетив службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций. С тех пор они больше ни разу не появлялись на публике вместе с кем-либо из членов королевской семьи.

Елизавета II надеется, что Гарри и Меган приедут, взяв с собой своего сына Арчи, которому к тому времени исполнится два года.

За два дня до парада своей день рождения собирается скромно отметить также и принц Филипп, которому исполнится 100 лет. Полагают, что Гарри не сможет пропустить такое событие из уважения к деду. Кроме того, 1 июля в саду Кенсингтонского дворца планируется открытие памятника принцессе Диане — матери принцев Гарри и Уильяма. В этот день ей исполнилось бы 60 лет.

Ранее Букингемский дворец объявил об очередной отмене королевских садовых вечеринок, сезон которых обычно начинается в мае. В общей сложности четыре вечеринки ежегодно посещают около 30 тысяч человек. Подобные массовые мероприятия сейчас невозможны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри.

Фото PA/RoyalFamily

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