Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории и взялся за меч Конона-варвара

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и член Республиканской партии, выразил свое мнение по поводу происходящих в США событий, записав видеообращение. В нем он раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав его худшим президентом в истории.

В своей речи Шварценеггер напомнил, что он сам является иммигрантом и родился в Австрии в 1947 году — спустя два года после окончания Второй мировой войны. Он вырос «в руинах страны, потерявшей демократию». И в детстве был окружен «сломленными людьми, пытавшимися с помощью алкоголя бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории».

Арнольд поделился болезненными воспоминаниями о том, как отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным, кричал на жену и детей и бил их. «Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что-то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее», — сказал Шварценеггер. По словам актера такое поведение было спровоцировано травмами, полученными из-за того, что эти люди видели или делали во времена нацистского режима, который «начинался со лжи и нетерпимости».

Теперь с помощью такой же лжи, заявил актер, действует Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты выборов. «Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь», — сказал актер.

Бунт в Вашингтоне и штурм Капитолия он сравнил с печально известной «Хрустальной ночью» — когда в ноябре 1938 года в нацистской Германии прошли массовые погромы кварталов, где жили евреи. Были сожжены сотни синагог, разбиты витрины и разграблены тысячи магазинов, евреи арестовывались и направлялись в концлагеря.

К концу ролика 73-летний Шварценеггер взял в руки меч своего известного киноперсонажа Конана-варвара. И сравнил его с американской демократией, которая, как и это оружие, станет только сильнее после закалки.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь не допустить утверждения результатов президентских выборов. Трамп неоднократно публично заявлял, что у него «украли победу», и что не признает результаты выборов, считая их сфальсифицированными.





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