Из колонии в президенты: в Кыргызстане стали известны предварительные итоги досрочных выборов

В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане состоялись досрочные президентские выборы. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Однако уже в первом туре победу с большим перевесом, очевидно, одержал Садыр Жапаров. По данным ЦИК республики. после обработки более 96% бюллетеней, он заручился поддержкой 79,24% избирателей.

Занимающий второе место оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров набрал всего 6,58% голосов. При этом он отказался признать результаты выборов и заявил журналистам, что обжалует их в суде.

В победе Жапарова мало кто сомневался. Дело в том, что он воспринимается простыми гражданами как выходец из народа. Ему 52 года. Он родился в селе Кен-Суу, окончил среднюю школу, а затем Университет физической культуры во Фрунзе (ныне Бишкек). Работал несколько лет председателем колхоза. Затем служил в полиции. В 1997 году подался в бизнесмены. Работал генеральным директором небольшой компании и вскоре переключился на нефтяной сектор. В 2006 году получил второе высшее образование, став юристом.

Свою политическую карьеру Жапаров начал вскоре после так называемой тюльпановой революции 2005 года. Она, как известно, привела к свержению президента Аскара Акаева, который в итоге сбежал из страны и теперь проживает в России. Жапаров поддержал занявшего пост главы государства Курманбека Бакиева. Был избран депутатом парламента, затем назначен советником Бакиева. С 2008 по 2010 год возглавлял Национальное агентство по предупреждению коррупции.

В 2010 года в республике произошла новая революция. Бакиева свергли. Он бежал в Беларусь. Его сторонники подверглись преследованиям. Жапаров не стал исключением. Он принимал участие в нескольких массовых акциях протеста, которые заканчивались столкновениями с правоохранителями. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы, однако в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал Жапарова. Он выехал из страны и некоторое время жил на Кипре. В марте 2017 года политик предпринял попытку вернуться на родину и был задержан при пересечении границы. Суд приговорил Жапарова к 11 годам и 6 месяцам заключения.

Последние три с половиной года он находился в колонии, откуда вышел в октябре 2020 года в результате массовых протестов, охвативших Кыргызстан после объявления результатов парламентских выборов. Представители политической элиты республики полностью дискредитировали себя в глазах избирателей. А Жапаров, находившийся в заключении, воспринимался как незапятнанный политик.

Оказавшись на свободе, он действовал решительно. Сторонники привезли Жапарова в Бишкек, где он выступил на главной площади с зажигательной речью. Уже вечером 6 октября парламент утвердил Жапарова в должности премьер-министра. Он добился отмены результатов парламентских выборов и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. С 15 октября Жапаров исполнял обязанности главы государства. На 10 января 2021 года назначил досрочные президентские выборы и объявил о том, что будет баллотироваться.

Жапаров пообещал избирателям покончить с коррупцией и заставить политиков и чиновников вернуть народу награбленное. Для этого ему необходима вся полнота власти, объяснил он. Поэтому в день президентских выборов избиратели Кыргызстана участвовали еще и в референдуме. Им было предложено высказаться за то, какую форму правления они предпочитают — президентскую или парламентскую.

По данным ЦИК, более 83,1% принявших участие в референдуме проголосовали за президентскую республику. Парламентскую форму поддержали всего 10,6%. Это позволит Жапарову сосредоточить всю власть в стране в своих руках.

Политологи предупреждают, что Кыргызстан уже дважды после распада СССР переживал подобное. И Акаев, и Бакиев пользовались такой властью, но ничего не сделали для простых граждан.

Кстати, Жапаров обещал в случае своей победы вернуть на родину бежавших президентов, если народ их простит. А вот как он намерен поступить с еще одним бывшим президентом — Алмазбеком Атамбаевым — политик ничего не говорит. Атамбаев в октябре. Как и сам Жапаров, находился в колонии. Его освободили протестующие. Но вскоре Атамбаева снова арестовали. Сейчас против него возбудили новое уголовное дело.

Также не ясно, как сложится судьба Жээнбекова, который в октябре добровольно сложил с себя полномочия главы государства.

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