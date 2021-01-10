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Мир

Скандал в РФ: оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте местного правительства

13:48 10 января 2021
Путин

В Хабаровском крае России, где несколько месяцев продолжались народные выступления в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, 9 января произошел инцидент, вызвавший общественный резонанс.

На сайте местного правительства 12 часов транслировалось оскорбление в адрес президента Путина с применением нецензурной брани, сообщает «Сибирь.Реалии».

Лозунг «PUTIN — *****» с использованием «матерного слова, означающего никчемность», был вписан в прямую трансляцию со стройплощадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Мониторинг строительства Центра ведется на сайте правительства Хабаровского края.

Сообщается, что договор на монтаж, обслуживание и доступ в интернет камер властями региона заключен с оператором связи «Энфорта».

Правоохранители и сотрудники ФСБ уже приступили к поиску злоумышленника и выяснению причин «диверсии».

«Шутника» якобы можно вычислить по ip-адресу, так как он не уничтожал следы своего вмешательства в процесс трансляции.

По словам эксперта, любой более менее уверенный пользователь сети мог зайти на вебкамеру и оставить желаемую надпись, так как на сайте не было пароля.

Напомним, президент России Владимир Путин давно не появляется на публике — он находится в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи, где ему создали такую же обстановку, как и в Кремле. Недавно глава Кремля провел большую пресс-конференцию, на которую сразу же появилось несколько пародий.

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