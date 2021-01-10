У Трампа остался последний довод — ядерная кнопка

В понедельник, 11 января, демократы намерены внести на рассмотрение в Палате представителей Конгресса США предложение инициировать новую, уже вторую процедуру импичмента Дональда Трапма. Основанием для этого является захват Капитолия, осуществленный сторонниками действующего президента 6 января в Вашингтоне.

Одним из соавторов резолюции по импичменту является конгрессмен Тед Лие. Вечером 9 января он заявил в интервью телеканалу CNN, что инициаторы импичмента предпочли бы, чтобы Трамп добровольно ушел в отставку. Однако они понимают, что это вряд ли произойдет. Определенные надежды Лие и другие демократы возлагают на вице-президента Майка Пенса. Он вполне может предпринять конституционные шаги к отстранению Трампа от власти.

Лие рассказал, что в проекте резолюции он и его соратники обвиняют Трампа в подстрекательстве к бунту и называют его угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции.

«У нас есть видеозапись речи, в которой Трамп открыто подстрекает толпу. У нас есть видеозаписи, где толпа, применяя насилие, штурмует Капитолий. Это отнюдь не спорное дело», — написал Лие в Twitter 9 января после интервью.

Он напоминает, что в результате захвата Капитолия погибли пять человек, в том числе полицейский при исполнении служебных обязанностей. Между тем Трамп похвалил погромщиков и назвал их «замечательными людьми».

Да, потом президент опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие, совершенное 6 января. Однако Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Трамп решил призвать беснующуюся толпу к спокойствию лишь после того, как ближайшие советники предупредили его о юридических последствиях и даже о возможности немедленного отстранения от власти.

Эксперты, которые скептически относятся к перспективам второго импичмента Трампа, указывают на то, что 20 января он и так покинет Белый дом. Они не видят необходимости затевать процесс отстранения действующего президента от власти менее, чем за две недели до истечения его конституционного срока. Эксперты указывают, что даже если Палата представителей уже 11 января постановит большинством голосов начать процедуру импичмента, у Сената (верхняя палата Конгресса США) не останется времени для вынесения своего решения.

У демократов на это есть веский довод. Инициируя процедуру импичмента, они хотят добиться для Трампа запрета занимать любые государственные посты. В случае успеха предпринимаемых ими действий они лишат его возможности вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Кроме того, наказание Трампа создаст прецедент, который, как им кажется, станет предупреждением для других политиков. Вряд ли кому-то в будущем захочется так заигрывать с толпой и попирать устои демократии.

Но Трамп пока все еще является главой государства. И это беспокоит очень многих в Америке. Захват Капитолия наглядно показал, что действующий президент способен совершать бездумные поступки. Это заставило спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая также поддерживает резолюцию по второму импичменту, официально обратиться к председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли с требованием разъяснить, как будут действовать военные в случае, если «нестабильный президент» отдаст приказ начать войну или нанести ядерный удар.

Что ответил Пелоси генерал Милли, не известно. Однако 9 января известный американский журналист Джонатан Сван, репортер издания Axios, сообщил, что несколько высокопоставленных членов президентской администрации решили игнорировать в оставшиеся до 20 января дни любые распоряжения Трампа.

«Они ведут себя так, словно вступила в силу 25-я поправка», — подчеркнул Сван. Напомним, эта поправка вступила в силу в феврале 1967 года. Она определяет порядок осуществления полномочий президента США при досрочном их прекращении. Поправка закрепила право вице-президента руководить страной в случае необходимости — недееспособности действующего главы государства.

Сван заявил, что часть министров и советников Трампа подали в отставку в знак протеста после захвата Капитолия. Остальные решили остаться на своих постах до смены власти. В это число вошли среди прочих государственный секретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин. Именно они теперь, по сути, руководят действиями администрации Трампа. Их, по словам журналиста, поддерживают советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен и юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне. Именно Чиполлоне защищал интересы Трампа в декабре 2019 года, когда процедура первого импичмента близилась в развязке.

Однако указанные члены президентской администрации выступают против второго импичмента, указывает Сван. Они предупреждают демократов о том, что подобная инициатива еще глубже расколет страну. Опросы общественного мнения показывают, что захват Капитолия 6 января на данный момент одобряют более 40% американцев! Весьма показателен инцидент с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который считался одним из наиболее преданных сторонников Трампа. Представитель штата Южная Каролина осудил президента за его действия и возложил на Трампа всю ответственность за погром на Капитолийском холме и гибель людей. После этого Грэм едва не подвергся нападению разъяренной толпы, которая скандировала: «Предатель! Предатель!»

Майк Пенс, кстати, тоже не отвергает возможность применения 25-й поправки. Однако такая позиция вынуждает вице-президента и членов его семьи придерживаться повышенных мер безопасности. После эвакуации из Капитолия Пенс был вынужден укрыться в бункере под охраной агентов Секретной службы США. Толпа на улице скандировала: «Вздернуть Майка Пенса!»

Еще один наглядный пример глубокого раскола, царящего в американском обществе — это история с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter. Президента лишили его любимого способа общения с избирателями. Вскоре после этого многие известные американские политики, как демократы, так и республиканцы, столкнулись с массовым уходом подписчиков на их Twitter-аккаунты.

Многих интересует позиция Мелании Трамп. Как сообщает британская газета The Daily Mail, которой удалось пообщаться с сотрудниками Белого дома, 6 января первая леди была занята… отбором фарфора для фотосессии! В то время, когда весь мир с ужасом и возмущением следил за происходящим на Капитолийском холме, а ее муж бесновался в окружении ближайших советников, не понимая, почему он должен выступить с резким осуждением тех, кто его поддерживает («Это же мои люди!» — кричал Трамп), Мелания обсуждала с фотографом, какие вазы и другие фарфоровые изделия следует использовать для готовящегося каталога ее коллекции.

Более того, один из советников Трампа лично обратился к первой леди с просьбой присоединиться к совещанию и помочь убедить президента выступить с заявлением. Мелания холодно отказалась сделать это.

Между тем ФБР и полиция приступили к задержанию погромщиков Капитолия. Некоторые из них уже предстали 9 января перед судом. В Вашингтоне прошли предварительные слушания, на которых наиболее активным сторонникам Трампа были выдвинуты официальные обвинения и определена мера пресечения.

Одним из первых был задержан 33-летний Джейкоб Ченсли, по прозвищу Джейк Анджели, чьи фото в меховой шапке с рогами и с американским флагом на копье облетели весь мир. Кстати, этот человек очень похож на известного музыканта Джея Кея, лидера популярной группы Jamiroquai. Певцу даже пришлось сделать специальное заявление, в котором он отрицает свое участие в захвате Капитолия.

Джейк Анджели живет со своей матерью в штате Аризона. Этот несостоявшийся актер прославился как сторонник теорий заговора и ярый приверженец движения QAnon. Его представители утверждают, что миром правит кучка влиятельных педофилов, похищающих детей, а Трампа считают спасителем Америки. Джейк известен как «шаман QAnon».

Интересно, что среди штурмовавших Капитолий были и другие члены QAnon, например, застреленная охранником 35-летняя Эшли Бэббитт.

Вместе с «шаманом» перед судом предстал 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Он был арестован федеральными маршалами 8 января. На многочисленных видео и фото, сделанными 6 января, видно, как этот человек несет по зданию Конгресса кафедру для выступлений спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ему предъявлен целый список обвинений, в том числе, кража федеральной собственности.

В числе арестованных оказался также недавно избранный член законодательного собрания штата Западная Виргиния 35-летний Деррик Эванс. Он утверждает, что не принимал участия в погромах, а проник в Капитолий с целью снять на видео для истории происходящие там события.

Еще одна яркая фигура, оказавшаяся под арестом — это 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса. Его сфотографировали в кабинете Нэнси Пелоси. Ричард сидел, положив ноги на стол спикера Палаты представителей. Он сбросил на пол часть документов и оставил Пелоси записку оскорбительного содержания.

Министерство юстиции США заявило, что ожидаются и другие аресты. В настоящее время ФБР разыскивает еще 15 человек, принимавших участие в захвате Капитолия. Некоторые из них подозреваются в хранении взрывчатки и огнестрельного оружия. Сообщается, что неподалеку от Капитолийского холма в Вашингтоне был обнаружен автомобиль с взрывчатыми веществами и боеприпасами.

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