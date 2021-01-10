"Молодой Гитлер": историк рассказал, чем может закончиться "мятеж" Трампа

Спрогнозировать, что будет происходить с действующим президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками после инаугурации победившего на выборах президента Джо Байдена, сложно. Такое мнение высказал американо-российский историк Юрий Фельштинский в статье для интернет-издания Гордон.

«Трамп удачно создал легенду об украденных выборах. Это абсолютная ложь. За Джо Байдена проголосовало большее число избирателей. Никаких серьезных нарушений не было. Более того, при кажущейся близости по числу голосовавших разрыв в голосах по американским понятиям был колоссальный. Последний раз такой разрыв был в 1932 году, когда избирался Франклин Рузвельт», — отметил он.

По мнению Фельштинского, победа Байдена на выборах была «чистой и убедительной». Это, по его мнению, подтверждает и тот факт, что республиканцы утратили большинство в Сенате.

«Но ложь распространяется быстрее правды, и легенда об украденных у Трампа выборах может стать чем-то схожим с уверенностью немцев в том, что они проиграли в Первой мировой войне только из-за „удара ножом в спину“, нанесенного социал-демократами. Поэтому мне трудно сказать, являются события 6 января в Вашингтоне победой над трампизмом в Америке или всего лишь провалившимся пивным путчем [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера в 1923 году, за которым еще последует захват власти фашистами», — считает историк.

Фельштинский полагает, что после смены администрации в США начнет поступать негативная информация о деятельности Трампа.

В частности, новое руководство получит доступ к документам, которые раннее могли видеть только лояльные Трампу чиновники, получит доступ к записям телефонных переговоров с руководителями других государств. Кто-то из бывших сотрудников Трампа, уже не получающих от него зарплату, начнет разговаривать с журналистами. А главное, что Трамп, заморочивший всем голову о неподсудности и неприкосновенности действующего президента, наконец-то станет простым американским гражданином, которого можно и арестовать по подозрению в преступлении, и осудить, если подозрения окажутся правомерными.

«Так что все самое драматичное в судьбе Трампа может начаться после 21 января, поскольку при любом самом богатом воображении амнистия по американским законам распространяется только на федеральные преступления, но не на штатные. Штатов в Америке много», — пишет Фельштинский.

Он отметил, что в Палате представителей хотят запустить новую процедуру импичмента Трампу и в США начинается новый политический кризис, в который страну «загнал Трамп».

В то же время в долгосрочной перспективе время работает на Трампа.

«Потому что если Трамп не будет снят через импичмент, он получит право и возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года. И тогда вновь оживут легенда об украденных выборах и вера фашиствующей черни в „удар ножом в спину“, нанесенный демократами. И может оказаться, что Трамп 2016−2021 годов — это всего лишь „молодой Гитлер“, а время настоящего Гитлера еще впереди», — резюмировал он.

Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск. За информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

Как писали «ФАКТЫ», 8 января действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Тем самым он нарушит традицию, которая существует в США долгие годы. Уходящий и избранный президенты в день инаугурации вместе едут в президентском лимузине в Капитолий. Это подчеркивает мирную передачу власти в стране.

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