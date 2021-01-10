Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II остро переживает разлад между своими внуками — принцами Уильямом и Гарри. Отношения между принцами ухудшились после женитьбы Гарри на американской актрисе Меган Маркл. Одной из главных причин охлаждения между братьями было высказанное Уильямом мнение о том, что Гарри слишком спешит со свадьбой и еще недостаточно хорошо знает свою невесту, которую Уильям назвал «та девушка». Младший принц воспринял это, как проявление снобизма, а также сомнение в правильности его выбора супруги. Далее принцы только все больше отдалялись друг от друга.

После того, как Гарри и Меган год назад объявили о том, что намерены отказаться выполнять королевские обязанности и покинуть страну, Уильям был настолько возмущен, что даже демонстративно отказывался сидеть рядом с братом, когда семья собиралась обсуждать условия новой самостоятельной жизни герцога и герцогини Сассекских. Принцы практически перестали разговаривать друг с другом.

Однако, как рассказал изданию Us Weekly источник в Виндзорском замке, где сейчас проживают королева и ее муж принц Филипп, Уильям и Гарри, которые не виделись уже много месяцев, решили все же положить конец открытой вражде.

«Хотя разрыв между братьями был очень реальным, интенсивным и безобразным, они достигли той точки, когда оба пришли к мнению, что жизнь слишком коротка для мелочности и враждебности. С обеих сторон было много неприятных разговоров, и, честно говоря, каждый из них чувствовал себя преданным и неуважаемым», — рассказал источник.

Как пишет издание Daily Express, когда 94-летней королеве доложили, что ее внуки решили преодолеть разногласия, она расплакалась — и это были слезы радости. Королевская семья всегда была очень сплоченной, и у Ее Величества просто разрывалось сердце из-за того, что ее Уильям и Гарри так серьезно рассорились.

«Нет никого счастливее королевы… Ей было чрезвычайно трудно справиться с этой проблемой не только потому, что это ее любимые внуки.

Они также являются представителями современного поколения королевской семьи, которое должно объединить свои силы и послать позитивные сигналы в отношении монархии», — говорит инсайдер.

Между тем королевские эксперты сомневаются, что Гарри и Уильям смогут снова стать также близки, как были ранее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Букингемский дворец нарушил протокол, объявив о вакцинации королевы Елизаветы и принца Филиппа.

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Фото Twitter Royal Family

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