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Красота по-американски: избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки Vogue

11:20 10 января 2021
Камала Харрис

Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки февральского номера американской версии журнала Vogue. Об этом пишут ее сторонники в Twitter.

«Мадам вице-президент! Камала Харрис и новая Америка», — написано на обложке.

Для фотосессии Харрис выбрала черные джинсы-скинни, джемпер с вырезом и демократичные кеды фирмы Converse. На фото новоиспеченный вице-президент стоит в полный рост на розово-зеленом фоне и держит перед собой сомкнутые руки.

Напомним, Камала Харрис представляет Демократическую партию. Она приступит к своим обязанностям после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Как писали «ФАКТЫ», 14 декабря прошлого года в США состоялось заседание коллегии выборщиков. Представители всех 50 американских штатов и федерального округа Колумбия официально выбрали нового президента страны, исходя из результатов голосования 3 ноября в своих штатах. Как и ожидалось, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. На должность вице-президента была избрана Камала Харрис. СМИ выснили ранее неизвестные подробности из жизни политиков.

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