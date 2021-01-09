День рождения будущей королевы: Кейт Миддлтон исполнилось 39 лет

В субботу, 9 января, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Жене принца Уильяма исполняется 39 лет. Об этом напоминает Elle.

Королевская семья уже поздравила Кейт в Twitter.

«Желаем герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!», — говорится в поздравлении.

Семья герцогов Кембриджских поблагодарили всех за поздравления.

«Спасибо за добрые пожелания в день рождения герцогини. В последние месяцы дни рождения были совсем другими, и мы по-прежнему думаем о всех, кто работает на передовой в это чрезвычайно сложное время», — написали Кейт и Уильям.

В жесткий локдаун, объявленный в Великобритании, Кейт проводит свой день рождения дома с принцем Уильямом и детьми. Но такой «сценарий» празднования ее, вероятно, не тревожит.

Она счастлива провести тихий праздник с мужем и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи в загородном поместье Анмер-Холле, который был их убежищем во время большей части пандемии.

Считается, что королевская семья выпустит новый портрет герцогини в социальных сетях, чтобы отметить этот особый день. В прошлом году поклонники порадовались потрясающей фотографии Кейт в джинсах и свитере на территории Анмер-холла.

Напомним, другого члена королевской семьи, принца Гарри, британцы предлагают лишить титула и очереди на престол.

Фото из открытых источников

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