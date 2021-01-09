28.25 / 28.45 34.40 / 34.83
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чудом выжила: врачи спасли от смерти женщину, которая проглотила 3-сантиметровую проволоку в твороге

16:42 9 января 2021
Врач

В Москве на новогодние праздники произошла история, которая только чудом не привела к трагедии: женщина не заметила в еде металлический предмет и проглотила его. Данным предметом оказался 3-сантиметровый кусок проволоки, пишет агентство новостей «Москва».

По словам пострадавшей, у нее началась резкая боль после того, как она полакомилась творогом. По всей видимости, во время перетирки продукта от сита отломался кусок, который затем и проглотила несчастная.

«Пациентка поступила с жалобами на лихорадку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле, где ей был поставлен диагноз „вирусная пневмония“ — как позже оказалось, в нетяжелой форме. После консультации сделали снимок, который показал, что в гортаноглотке присутствует инородное тело в виде полукольца», — рассказали в больнице.

Пенсионерке выполнили операцию под наркозом, удалив проволоку из гортаноглотки. Хирургическое вмешательство, которое выполнили врач и анестезиолог, длилась всего полторы минуты. Сейчас пациентка продолжает восстанавливаться, однако ее уже выписали домой.

Как писали «ФАКТЫ», похожий случай произошел недавно в Украине. Во Львовской области на день рождения родители заказали для дочки красивый тортик, украшенный фигурками котят, сделанными из маршмеллоу. У взрослых подарок вызвал умиление, а у семилетней именинницы — желание поскорее попробовать одну из фигурок. Но оказалось, что котенок был прикреплен к торту тонкой проволочкой, и девочка ее проглотила. Ребенка госпитализировали и врачам удалось извлечь инородное тело.

479

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

«Секси-фрау с мешком картошки»: Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

"Секси-фрау с мешком картошки": Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

Арсений Шульгин

Расплата за "побег": сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте

«Посмотри в окно»: Каменских расстроила украинцев новым фото

"Посмотри в окно": Каменских расстроила украинцев новым фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер