Чудом выжила: врачи спасли от смерти женщину, которая проглотила 3-сантиметровую проволоку в твороге

В Москве на новогодние праздники произошла история, которая только чудом не привела к трагедии: женщина не заметила в еде металлический предмет и проглотила его. Данным предметом оказался 3-сантиметровый кусок проволоки, пишет агентство новостей «Москва».

По словам пострадавшей, у нее началась резкая боль после того, как она полакомилась творогом. По всей видимости, во время перетирки продукта от сита отломался кусок, который затем и проглотила несчастная.

«Пациентка поступила с жалобами на лихорадку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле, где ей был поставлен диагноз „вирусная пневмония“ — как позже оказалось, в нетяжелой форме. После консультации сделали снимок, который показал, что в гортаноглотке присутствует инородное тело в виде полукольца», — рассказали в больнице.

Пенсионерке выполнили операцию под наркозом, удалив проволоку из гортаноглотки. Хирургическое вмешательство, которое выполнили врач и анестезиолог, длилась всего полторы минуты. Сейчас пациентка продолжает восстанавливаться, однако ее уже выписали домой.

Как писали «ФАКТЫ», похожий случай произошел недавно в Украине. Во Львовской области на день рождения родители заказали для дочки красивый тортик, украшенный фигурками котят, сделанными из маршмеллоу. У взрослых подарок вызвал умиление, а у семилетней именинницы — желание поскорее попробовать одну из фигурок. Но оказалось, что котенок был прикреплен к торту тонкой проволочкой, и девочка ее проглотила. Ребенка госпитализировали и врачам удалось извлечь инородное тело.

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