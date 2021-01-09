Умер академик Халатников — один из создателей первой советской атомной бомбы

В субботу, 9 января, умер выдающийся физик, старейший академик Российской академии наук (РАН) Исаак Халатников.

Академик скончался на 102 году жизни в Черноголовке Московской области, передает РИА «Новости».

Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, был непосредственным участником разработки первой советской атомной бомбы. Вместе с Львом Ландау создал теорию квантовых жидкостей.

Исаак Халатников родился в 1919 году в Днепропетровске. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1965 по 1992 возглавлял Институт теоретической физики им. Ландау. В 1972 году стал членом-корреспондентом РАН, а в 1984 — академиком.

Лауреат Государственной премии СССР, член Лондонского королевского общества. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени и другими.

Фото rbc.ru/

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