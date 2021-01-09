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Пусть будет просто "Мистер Виндзор": британцы предлагают лишить Гарри права на трон

15:44 9 января 2021
принц Гарри

Внука королевы Елизаветы ІІ принц Гарри, который обосновался с семьей в Калифорнии, жители Великобритании предлагают лишить права на престол. Сейчас Гарри — шестой в линии престолонаследия, после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и троих племянников, детей Уильяма.

По результатам опроса, проведенного британским таблоидом Express.co.uk, уехавший в другую страну и даже лишившийся британского акцента, Гарри недостоин быть в числе престолонаследников.

Всего в опросе приняли участие 6420 человек. За исключение принца Гарри из числа наследников престола выступили 96 процентов из них. 4 процента считают, что Гарри заслуживает свое место место в очереди на престол.

«Они (принц Гарри и Меган Маркл) по собственной воле отступили от того, чтобы быть королевскими особами, поэтому их следует лишить их королевских титулов и изъять — вместе с их сыном — из списка тех, кто находится в порядке наследования», — говорится в одном из комментариев читателей.

«Они отреклись от престола, поэтому им нет места нигде на линии», «Мистер и миссис Виндзор — это все, что им нужно», «Он хочет „нормальной“ жизни: исполни его желание — сделай его простолюдином», — поддерживают другие комментаторы.

Кроме того, некоторые отмечают, что принц Гарри и Меган Маркл в последнее время не раз заставляли британцев краснеть за них.

Напомним, британская королевская линия наследования регулируется законодательством, а также парламентским статутом. Впервые порядок престолонаследия был закреплен законодательно в 1701 году. Тогда в законе говорилось, что на престол не может претендовать тот, кто женится на католичке. Кроме того, была установлена система мужского первородства — это значит, что старшие сестры наследуют после младших братьев.

В 2013 году закон был изменен. Были отменены положения о браке с католиками и о мужском первородстве. Правда, это распространяется только на тех, кто рожден после 28 октября 2011 года.

По существующему законодательству оснований для исключения принца Гарри и его сына Арчи из линии наследования нет. И появятся они только в случае, если правительство Бориса Джонсона вмешается и предложит соответствующий законопроект.

Фото express.co.uk/

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