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Испания оказалась под толстым слоем снега

14:55 9 января 2021
Испанию завалило снегом

Утром 9 января Испания оказалась под толстым слоем снега. Метеорологическая служба страны утверждает, что такого снегопада в истории королевства еще не было. В пригородах Мадрида высота снежного покрова достигает полуметра!

Хуже всего дела обстоят в древнем Толедо. Город полностью парализован. Не работает ни один вид транспорта. По узким улочкам передвигаться пешком невозможно. Со снежными завалами борются военные и спасатели.

Парализована и большая часть Мадрида. Из-за снежных заносов образовались гигантские заторы. Пришлось закрыть многочисленные тоннели, которые в обычных условиях помогают разгрузить поток машин в испанской столице. Местные водители не привыкли ездить по заснеженным дорогам, поэтому в городе наблюдается большое число аварий. Стоят в многочасовых пробках два кольцевых шоссе.

Примечательно, что в пятницу власти предупредили жителей Мадрида о резком ухудшении погоды, но очень многие пренебрегли этим и по традиции отправились вечером посидеть в кафе и ресторанах. Покинуть эти заведения удалось далеко не всем из-за начавшегося около полуночи снегопада.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда заявил, что в городе крайне мало техники, предназначенной для расчистки снега. Городские власти приложили максимум усилий, чтобы раздобыть дополнительную технику, а также завезти песок и соль для борьбы с гололедом. Мэр призвал сограждан не покидать в субботу и воскресенье свои дома.

Испанские СМИ сообщают, что причиной небывалого снегопада стал циклон «Филомена». Синоптики предупреждают, что погода не изменится до вечера 10 января. Затем последует резкое похолодание. Температура снизится до аномальной для региона отметки — минус 10 градусов.

Максимальный уровень опасности — красный — пришлось ввести 9 января в 40 провинциях Испании. Закрыты все аэропорты, отменены поезда. На 400 с лишним автомагистралях закрыто движение. На дорогах застряли в снегу сотни автомобилистов. К ним на помощь направлены армейские подразделения. Пока людей стараются обеспечить горячим питанием и теплой одеждой. Такая картина наблюдается в провинциях Альбасете, Валенсия, Аликанте и Кастельон.

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