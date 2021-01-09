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Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом

14:05 9 января 2021
Лия Ахеджакова
Инф. «ФАКТОВ»

Известная актриса Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. Медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния, передает российский 5 канал.

У 82-летней женщины диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердил и ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус оказался позитивным.

Ранее в России с коронавирусом были госпитализированы Василий Лановой, Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Состояние последней до сих пор внушает медикам опасения.

А в Украине о трудностях третьей подряд госпитализации журналистам рассказал украинский легендарный хореограф — 90-летний Григорий Чапкис.

Фото МК

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