Провал операции "Преемник": стало известно, почему Путин может не стать очередным президентом РФ

Президент России Владимир Путин может оказаться последним президентом РФ, поскольку к очередным президентским выборам 2024 года Российская Федерация как государство может перестать существовать. Такое мнение высказал глава Фонда «Stop Inform Terror» (США) Герман Обухов, пишет «Обозреватель».

«Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?» — заметил он.

Обухов провел параллель с развалом Советского Союза.

«Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником — он стал президентом России», — напомнил политик.

По его оценкам, в 2021 году в России, вероятнее всего, не произойдет смены власти, Путин останется на посту.

«У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция», — пояснил Обухов.

Он заявил, что Путин не является единоличным главой государства, он возглавляет кремлевскую «мафию» и выполняет ее пожелания.

«Путин — главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению», — подчеркнул Обухов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российский историк и политический аналитик Валерий Соловей заявил, что в 2022 году в политике не будет нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, Путин скоро не сможет управлять страной, так как он не полностью адекватен из-за приема лекарств. Он обратил внимание на то, что Путин, безвылазно сидящий в «бункере» резиденции в Ново-Огарево, резко ограничил число посетителей, в том числе и тех, кто ранее попадал к нему без особого труда.

Фото kremlin.ru

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